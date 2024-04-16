Операционная система KasperskyOS добралась до отечественного смартфона

«Лаборатория Касперского» представила смартфон с операционной системой KasperskyOS для корпоративного и индустриального секторов.

На инновационном саммите компании «Систэм электрик» глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус», оснащенный уникальной операционной системой KasperskyOS. Этот смартфон предназначен для использования в корпоративном и индустриальном сегментах.

KasperskyOS — это микроядерная операционная система, разработанная с нуля и не использующая код ядра Linux. Она ориентирована на создание программно-аппаратных систем, обеспечивающих высокий уровень безопасности и защиты от любых угроз. Операционная система не требует установки антивирусного программного обеспечения.

Смартфон с операционной системой KasperskyOS был представлен как исследовательский образец на саммите компании.

Ранее операционная система уже демонстрировалась на азиатских устройствах, но представленный смартфон «Аквариус» является одним из первых примеров применения KasperskyOS на российских устройствах.

Представители компании Kaspersky пояснили, что их операционная система может быть установлена на устройства различных поставщиков, но с определенными условиями. Приоритетными целевыми сегментами для применения KasperskyOS являются корпоративный и индустриальный секторы.

Источник: ТАСС.