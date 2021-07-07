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Операционная система HarmonyOS от Huawei набрала уже свыше 25 млн пользователей

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Huawei не стала затягивать с распространением своей собственной операционной системы.

HarmonyOS 2.0 была представлена в начале прошлого месяца, и ее стразу после релиза начали распространять на смартфоны компании.

Сейчас HarmonyOS 2.0 может работать на 69 моделях, и как заявляют в Huawei, за первый месяц до ОС обновилось 25 млн устройств.

Только за первые две недели на HarmonyOS 2.0 перешло на 18 млн устройств. Самой распространенной серией с HarmonyOS 2.0 сейчас является Huawei Mate 30, доля составляет более 44%.

Еще 30% занимает серия Huawei P40. Отмечается, что 71,7% пользователей HarmonyOS 2.0 являются мужчины, остальную долю в 20,45 занимают женщины.

HarmonyOS Huawei
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