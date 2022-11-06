Операционная система HarmonyOS от Huawei была установлена уже на 320 млн устройств

Huawei собственными силами разработала операционную систему HarmonyOS, которая является универсальной ОС, и ее можно устанавливать на смартфоны, планшеты, телевизоры и носимую электронику, а также автомобили и устройства интернета вещей.
Как сказал глава потребительского бизнеса Huawei Ю Чэндун, их операционная система уже установлена на 320 миллионов различных устройствах.
HarmonyOS становится все популярнее, поставки новых гаджетов с поддержкой этой ОС за год увеличились на 212%, а количество устройств на HarmonyOS за год выросло на 113%.
Также было сказано, что растет количество разработчиков на HarmonyOS, которых насчитывается уже более 2 млн.
Еще одним из главных достижений стал рост партнеров, которые выпускают гаджеты с поддержкой HarmonyOS.
Напомним, HarmonyOS стала вынужденной мерой для компании, так как ей запретили сертифицировать Android на смартфоны.