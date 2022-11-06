Главная » Новости

Операционная система HarmonyOS от Huawei была установлена уже на 320 млн устройств

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Huawei собственными силами разработала операционную систему HarmonyOS, которая является универсальной ОС, и ее можно устанавливать на смартфоны, планшеты, телевизоры и носимую электронику, а также автомобили и устройства интернета вещей.
Как сказал глава потребительского бизнеса Huawei Ю Чэндун, их операционная система уже установлена на 320 миллионов различных устройствах.

HarmonyOS становится все популярнее, поставки новых гаджетов с поддержкой этой ОС за год увеличились на 212%, а количество устройств на HarmonyOS за год выросло на 113%.

Также было сказано, что растет количество разработчиков на HarmonyOS, которых насчитывается уже более 2 млн.

Еще одним из главных достижений стал рост партнеров, которые выпускают гаджеты с поддержкой HarmonyOS.

Напомним, HarmonyOS стала вынужденной мерой для компании, так как ей запретили сертифицировать Android на смартфоны.

HarmonyOS Huawei
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.