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Операционная система HarmonyOS NEXT станет безопасней iOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

HarmonyOS NEXT недавно появилась на рынке операционных систем для смартфонов и претендует на звание самой безопасной и удобной. Хотя это новая система, она может составить серьёзную конкуренцию iOS от Apple в этих аспектах.

Китайская компания представила HarmonyOS NEXT 22 октября. В системе есть несколько интересных функций, включая новые инструменты искусственного интеллекта для защиты конфиденциальности, более быстрый обмен файлами и улучшенную поддержку работы от аккумулятора.

Некоторые владельцы бета-версий уже поделились своим опытом. Они отмечают, что система на флагманском смартфоне от Huawei, работает очень плавно, работу платформы можно сравнить с iOS.

Разработчики HarmonyOS NEXT обещает работу операционной системы на 30% более плавной по сравнению с предыдущими версиями.

Что касается безопасности, HarmonyOS NEXT значительно улучшила защиту. Установка приложений теперь безопасней, так как теперь ограничивается установка потенциально опасных приложений.

Также разработчики убрали девять ненужных разрешений, которые могли бы привести к утечке данных, включая доступ к текстовым сообщениям и файлам хранилища.

Операционная система HarmonyOS NEXT станет безопасней iOS

Источник: huaweicentral

 

HarmonyOS NEXT
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