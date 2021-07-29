Google с выходом Android 10 отказалась от использования «сладких» названий, при этом они сохранились внутри самой компании.

Энтузиасты в репозитории проекта Android Open Source Project (AOSP) Gerrit обнаружили упоминание о новой версии Android, которая выйдет только в следующем году.

Внутри самой компании Android 13 называется Tiramisu, в проекте AOSP он еще обозначается как Android 13 T.

Напомним, через несколько месяцев выйдет финальная версия Android 12, которую сейчас тестируют разработчики и участники раннего доступа.

Android 13 T тоже должна выйти осенью 2022 года, а ее презентация по традиции пройдет в конце весны.