Операторы в США получили штрафы за незаконную торговлю геоданными

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала операторов AT&T, T-Mobile и Verizon на общую сумму 196 миллионов долларов за незаконную продажу доступа к информации о местоположении клиентов без их согласия.

Оштрафованы были Sprint/T-Mobile на 12 и 80 миллионов долларов, Verizon на почти 47 миллионов и AT&T на более чем 57 миллионов долларов.

Расследование FCC началось в 2019 году после обнаружения, что операторы продавали информацию о местоположении своих клиентов сторонним агрегаторам данных.

Эти данные затем были проданы детективам, правоохранительным органам и другим компаниям. FCC подтвердила нарушение операторами федерального закона о защите данных потребителей.

Штрафы были предложены еще в 2020 году, но операторам предоставили возможность представить свои аргументы против них. Штрафы варьируются в зависимости от длительности продажи доступа к данным о местоположении и количества организаций, которым был предоставлен доступ.

FCC отметила, что операторы связи обязаны защищать личную информацию своих клиентов, и это требование не было выполнено в данном случае.

Источник: macrumors.com.