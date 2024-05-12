Операторы в США обманывали пользователей «безлимитными» тарифами и телефонами

Операторы связи T-Mobile, Verizon и AT&T были оштрафованы на значительную сумму за обманчивую рекламу, пишет ferra.ru.

В результате расследования, проведенного в нескольких штатах США, эти компании ввели клиентов в заблуждение, утверждая, что предлагают «безлимитные» планы передачи данных, но при достижении определенного лимита скорость снижалась, а также обещали «бесплатные» телефоны, требующие финансовых соглашений.

После заключения мирового соглашения с 49 штатами США и округом Колумбия (за исключением Флориды), операторы связи согласились выплатить общую сумму в размере 10,2 миллиона долларов. В рамках соглашения также предусмотрены изменения в рекламной практике на протяжении следующих пяти лет.

Это означает, что в дальнейшем реклама «безлимитных» данных должна соответствовать действительности, без непредвиденного ограничения скорости. Аналогично, предложения «бесплатных» телефонов должны ясно раскрывать все расходы и требования. Регулирование также требует прозрачности в отношении стимулов для перехода к другим операторам и заявлений о сравнительной экономии по сравнению с конкурентами.

Однако вопрос о возмещении денежных средств клиентам остается неясным и требует дальнейшего разъяснения.