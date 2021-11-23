Оператор стадиона «Лейкерс» продал название арены криптовалютной бирже за $700 млн

Американская компания Anschutz Entertainment Group продала права на название стадиона Staples Center криптовалютной бирже Socios.com, сообщает интернет-издание The Verge.

Данная сделка по переименованию стадиона, на котором базируются баскетбольные клубы НБА «Лейкерс» и «Клипперс», а также команда НХЛ «Кингз», станет крупнейшей по присвоению имен или названий объектам за всю историю мирового спорта. Напомним, что 17-го ноября в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА «Лейкерс» уступил действующему чемпиону «Милуоки». Более подробно о ходе встречи читайте на сайте «РБ». В источнике также можно ознакомиться с актуальными бонусами букмекерских контор.

Издание сообщает, что криптовалютная биржа заплатила более 700 миллионов долларов за права на нейминг стадиона. Срок договора рассчитан на 20 лет. С 25 декабря арена будет носить название Crypto.com Arena.

Нынешний контракт с компанией Staples, занимающейся розничной торговлей товаров для офиса, закончится летом следующего года. Общая сумма предыдущего соглашения составляла 100 миллионов долларов на срок 10 лет.

Staples Center, расположенный в центре Лос-Анджелеса, является единственным стадионом, на котором одновременно выступают две команды НБА.