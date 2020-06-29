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Оператор раскрыл названия новых смартфонов iPhone 12

29.06.2020 12:35

Презентация новой линейки флагманских смартфонов состоится осенью, но не в сентябре, а немного позднее, о чем уже сообщалось неоднократно.
Постепенно в сети раскрывают подробности о новинках, а недавно на официальном сайте оператора T-Mobile Netherland появилась информация о названиях новых смартфонов iPhone 12.

Согласно обнародованным данным, в новой линейке окажется четыре модели с названиями Phone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Max.

Как ранее уже сообщалось, самая младшая модель получит 5,4-дюймовый экран, версия iPhone 12 Max будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем.

Такая же диагональ будет у iPhone 12 Pro, а смартфон iPhone 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый дисплей.

Недавно также выяснилось, что в линейке еще будет две модели с поддержкой сетей четвертого поколения. Стоимость смартфонов будет варьироваться от 549 до 1 399 долларов.

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