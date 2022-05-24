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МТС начала продавать в магазинах уценённые и подержанные смартфоны

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МТС через свои розничные магазины начала продажу уценённых и бывших в употреблении смартфонов.
Как пишет «Коммерсантъ», такие аппараты можно встретить еще и в онлайн-магазине компании, причем на них распространяется гарантия.

На все аппараты с пометкой «Как новый» распространяется гарантия, а стоимость смартфона может быть ниже до 50%, в сравнении с аналогичным новым смартфоном.

В продаже предлагают модели, которые были возвращены в течение двухнедельного срока, в которых нет полной комплектации, повреждена упаковка или смартфон лишился защитных пленок.

Все гаджеты поступают в продажу в розничную сеть через центр постпродажного обслуживания розничной сети.

Пока предлагаются уценённые модели Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi, и только в Москве, но в дальнейшем будет расширятся география реализации и перечень моделей.

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