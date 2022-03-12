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Оператор «Мир» объяснил гражданам в РФ, почему Mir Pay работает медленно

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Медленная работа платежной системы связана с большим количеством регистраций новых карт в системе.

Официальное представительство НСПК рассказало, почему отечественная платёжная система сейчас очень медленно работает.

Напомним, НСПК контролирует работу всех платежных карт «Мир».

Как написал пресс-центр:

«После блокировки на территории России возможности бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильных устройств посредством сервисов Apple Pay и Google Pay планировалось подключить всех пользователей к системе Mir Pay. Но при присоединении карт возникли серьезные неполадки. Одновременное прикрепление всех карт существенно перегрузили сервис, замедлив его работу».

Все эти проблемы носят временных характер, специалисты уже работают над улучшением работы сервиса, и в скором времени он начнет работать без задержек.

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