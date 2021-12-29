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Оператор «Мегафон» запустил в Москве продажу смартфонов по подписке

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Новая услуга от оператора пока работает только в Москве.
МегаФон начал предоставлять смартфоны по подписке, а эта услуга позволит ежегодно менять устройство на более новое.

Подписка на смартфон оформляется на 12 месяцев с обязательной ежемесячной платой. После окончания договора клиент может сдать смартфон по программе trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон. Все происходит в салонах МегаФона.

Новый сервис будет интересен тем, кто хочет постоянно пользоваться самыми новыми смартфонами, и до этого меняли аппараты ежегодно.

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