Оператор «Мегафон» стал лидером по качеству покрытия сети в России

Владельцы известного во всем мире сервиса Speedtest опубликовали новые данные оценок скорости мобильного интернета.

По итогам последнего исследования оказалось, что самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона».

Указанные данные базируются на показателях замеров, сделанных с января по июнь 2022 года, а также данных сервиса о покрытии сети.

В очередной раз лидером скорости стал «МегаФон», у которого медианная скорость скачивания составляет 25,01 Мбит/с, скорость отправки данных 9,09 Мбит/с.

В российской столице скорость скачивания оказалась выше – 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с.

На втором месте по скорости скачивания расположился МТС с результатом 19,13 Мбит/с, на третьем Tele2 – 19,13 Мбит/с, четвертую строчку занимает «Билайн» — 18.72 Мбит/с.