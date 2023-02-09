Оператор Beeline вернёт своим клиентам до 50% стоимости смартфона

Билайн для новых клиентов готов компенсировать до 50% от стоимости смартфона, специальное предложение у оператора действует при покупке аппарата в интернет-магазине или розничной сети.

Акция действует до 15 марта включительно, в ней принимают участие некоторые смартфоны брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme.

При покупке аппарата часть суммы от стоимости смартфона будет возвращена на счет клиента в виде бонусных рублей. Новое предложение действует не только для новых клиентов, но также и действующих.

Отмечается, что максимальный размер выгоды не может составлять более 10 тыс. рублей, точный размер выгоды зависит от выбранного аппарата из принимающих участие в акции.