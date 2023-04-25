Opera выпустила браузер Opera One с контекстной группировкой вкладок и ориентацией на нейросети

Opera One является полностью новым браузером, который со временем полностью заменит привычный браузер Opera на основные операционные системы.

Opera One вытеснит с загрузок текущую версию браузера Opera до конца 2023 года, новая программа для просмотра интернет-страниц будет доступна для Windows, macOS и Linux.

Как заявляют в компании Opera, новый браузер получил настраиваемый интерфейс, который подстраивается от контекста и потребностей владельца компьютера.

Для удобства был разработан «остров вкладок», в котором происходит группировка вкладок по тематике, причем разработчики уверяют, что новая функция будет четко различима в пользовательском интерфейсе за счет отдельных цветов и четких границ.

Поимо этого, в Opera One будут появляться функции на основе искусственного интеллекта, а в течение нескольких месяцев разработчики обещают выпустить собственный ИИ-движок.

Пока Opera One находится в тестовом режиме и доступен он только для разработчиков.