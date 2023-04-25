Главная » Новости

Opera выпустила браузер Opera One с контекстной группировкой вкладок и ориентацией на нейросети

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Opera One является полностью новым браузером, который со временем полностью заменит привычный браузер Opera на основные операционные системы.
Opera One вытеснит с загрузок текущую версию браузера Opera до конца 2023 года, новая программа для просмотра интернет-страниц будет доступна для Windows, macOS и Linux.

Как заявляют в компании Opera, новый браузер получил настраиваемый интерфейс, который подстраивается от контекста и потребностей владельца компьютера.

Для удобства был разработан «остров вкладок», в котором происходит группировка вкладок по тематике, причем разработчики уверяют, что новая функция будет четко различима в пользовательском интерфейсе за счет отдельных цветов и четких границ.

Поимо этого, в Opera One будут появляться функции на основе искусственного интеллекта, а в течение нескольких месяцев разработчики обещают выпустить собственный ИИ-движок.

Пока Opera One находится в тестовом режиме и доступен он только для разработчиков.

Opera Opera One
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.