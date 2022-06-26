Opera Software тестирует платный VPN-сервис для своих пользователей

Opera Software в тестовом режиме запустила сервис Opera VPN Pro — это платный VPN-сервис для настольных ПК, причем подписчики могут воспользоваться защитой сервиса на шести устройствах.

Но для этого нужно войти в аккаунт или создать новый и в настройках включить синхронизацию.

Opera VPN Pro предлагается на Opera Browser Beta (номер сборки 89.0.4447.20), которая доступна на Windows и MacOS.

После скачивания бета-версии нужно на странице Opera VPN Pro выбрать тариф и оформить подписку. Есть и льготный период 7 дней, а деньги начнут списываться только после его окончания.

Цена одного месяца Opera VPN Pro составляет 6 долларов, но если оформлять подписку сразу на год, то стоимость составит всего 2 доллара.