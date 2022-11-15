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Opera стал первым в мире браузером со встроенным сервисом TikTok

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Этот браузер является одним из самых популярных среди российских пользователей.

Недавнее новшество может повысить популярность браузера еще больше. Как сообщили в Opera Software, разработчики добавили в фирменный декстопный браузер сервис коротких видео TikTok.

В результате этот браузер стал первым в мире, где реализовали такую возможность. TikTok расположился на боковой панели в браузере, а это позволяет не открывать специальное приложение или дополнительные вкладки.

В Opera можно просматривать или загружать контент, а также использовать блокировщик рекламы и встроенный VPN. Активация TikTok происходит в разделе «Сообщения» на боковой панели.

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