Opera стал первым в мире браузером со встроенным сервисом TikTok

Этот браузер является одним из самых популярных среди российских пользователей.

Недавнее новшество может повысить популярность браузера еще больше. Как сообщили в Opera Software, разработчики добавили в фирменный декстопный браузер сервис коротких видео TikTok.

В результате этот браузер стал первым в мире, где реализовали такую возможность. TikTok расположился на боковой панели в браузере, а это позволяет не открывать специальное приложение или дополнительные вкладки.

В Opera можно просматривать или загружать контент, а также использовать блокировщик рекламы и встроенный VPN. Активация TikTok происходит в разделе «Сообщения» на боковой панели.