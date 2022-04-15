Opera представляет свой криптобраузер для iPhone и iPad

Opera запустила iOS — версию своего Crypto Browser, предназначенную для доступа к web3, со встроенным крипто-кошельком, не связанным с хранением.

Ранее браузер был доступен на устройствах Windows, Mac и Android.

Opera говорит, что они создали этот браузер для тех, кто уже знаком с криптовалютами, а также для новичков. Встроенный крипто-кошелек приложения поддерживает технологии блокчейна Ethereum, Polygon и Celo, и Opera планирует интегрировать больше экосистем. Пользователи могут приобретать криптовалюту с использованием фиатной валюты и обменивать ее, а также отправлять и получать поддерживаемые токены. Пользователи также могут интегрировать свои существующие криптокошельки, если они совместимы с виртуальной машиной Ethereum, во встроенный кошелек браузера.

Приложение Crypto Browser также включает в себя функцию Crypto Corner, которая собирает новости и информацию о криптовалюте, а также события, раздачи и подкасты, чтобы помочь пользователям быть в курсе технологий.

По словам Opera, одна из целей Crypto Browser — сделать навигацию по Web3 такой же простой, как и по Web 2. С помощью Crypto Browser пользователи могут получить доступ к web3 NFT и децентрализованным приложениям, включая 7000 сервисов, поддерживаемых Polygon.

«Интерес к Web3 продолжает расти, — заявил исполнительный вице-президент Opera по мобильным технологиям Йорген Арнесен. «Проект Opera Crypto Browser был создан, чтобы упростить работу с Web3, которая часто сбивает с толку обычных пользователей. Opera считает, что Web3 должен быть простым в использовании, чтобы полностью реализовать свой потенциал и получить массовое распространение».

Браузер также оснащен функциями безопасности, такими как трекер рекламы, блокировщик всплывающих окон и блокировка диалогов с файлами cookie. Он также использует защиту от майнинга криптовалюты для блокировки скриптов криптоджекинга.

Чтобы решить экологические проблемы, связанные с высоким энергопотреблением блокчейна, Opera заявила, что работает над интеграцией решений Ethereum Layer 2, которые должны снизить воздействие технологии на окружающую среду. В феврале Opera объявила, что интегрировала Layer 2 в Android-приложение Crypto Browser. В приложении для iOS также реализована технология уровня 2.