Opera для Android добавили краткий ИИ-пересказ содержимого страниц

В Opera для устройств на операционной системе Android была добавлена новая функция, основанная на искусственном интеллекте. Появился умный помощник Aria, который способен пересказывать содержимое любой веб-страницы.

Данная функция доступна в последней версии Opera для Android. Чтобы воспользоваться ею, необходимо войти в свою учетную запись браузера или создать новую.

Затем нужно открыть интересующую страницу в интернете, открыть настройки через иконку с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать опцию «Сводка». В результате пересказ страницы появится в чате с помощником Aria.