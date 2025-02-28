OpenAI выпустила GPT-4.5, но доступ только для подписчиков ChatGPT Pro

Компания OpenAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5, но получить к ней доступ могут только подписчики ChatGPT Pro, платящие $200 в месяц.

Полное развертывание модели задерживается из-за нехватки графических процессоров, как сообщил глава компании Сэм Альтман.

Он отметил, что на следующей неделе добавят десятки тысяч графических процессоров, и модель станет доступной для пользователей тарифа Plus. Из-за дефицита вычислительных мощностей OpenAI начала сотрудничество с компанией Broadcom для разработки собственного ускорителя, но это займет время.

Ситуация подчеркивает силу компании Nvidia, которая также испытывает высокий спрос на свои продукты. Microsoft и OpenAI работают над суперкомпьютером стоимостью $100 млрд, а Илон Маск планирует расширение своего суперкомпьютера Colossus в Мемфисе.

Глава Microsoft Сатья Наделла выразил опасения, что мощности для ИИ могут оказаться избыточными, хотя новые модели требуют все больше ресурсов. GPT-4.5 будет стоить $75 за 1 млн входных токенов и $150 за 1 млн выходных.

Альтман описал новую модель как «гигантскую» и «дорогую», добавив, что у нее есть уникальные качества, которых он не ощущал ранее.

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