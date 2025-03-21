OpenAI сделала бесплатный сайт для озвучки любого текста на русском

OpenAI открыла ресурс, который позволяет озвучивать любой текст с настройкой голоса и стиля, причем на старте уже присутствует русский язык.
Пользователи могут выбрать, каким голосом будет звучать текст, а также настраивать его тон и тембр.
Разработчики подчеркнули, что этот сайт можно применять в различных приложениях, например, для чтения новостей или книг.
OpenAI в прошлом месяце выпустила обновление GPT-4.5, которое улучшает распознавание запросов и делает ответы более реалистичными. Новую версию смогут использовать пользователи ChatGPT Pro и API.
Источник: itinfo.media