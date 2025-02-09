OpenAI расследует утечку 20 млн данных после заявления русскоязычного хакера

Компания OpenAI начала расследование после того, как хакер объявил о продаже учётных данных 20 миллионов пользователей на даркнете.

В сообщении на российском форуме взломщик под псевдонимом «emirking» утверждал, что у него есть доступ к аккаунтам OpenAI и что данные можно купить «всего за несколько долларов».

Исследования показали, что приложение DeepSeek для iOS уже имело уязвимости, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности пользователей.

Несмотря на серьёзные обвинения, эксперты не уверены, был ли взлом, так как некоторые адреса электронной почты в утечке оказались недействительными.

Представитель OpenAI отметил, что компания серьёзно относится к этим заявлениям, но пока не обнаружила доказательств взлома своих систем.

В случае подтверждения утечки это может угрожать безопасности миллионов пользователей, использующих сервисы OpenAI, такие как ChatGPT.

Пользователям рекомендуется принять меры предосторожности, включая выход из аккаунтов на всех устройствах и включение двухфакторной аутентификации.