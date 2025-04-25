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OpenAI открыла доступ к инструменту Deep Research для всех пользователей ChatGPT

Автор На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания OpenAI объявила о запуске новой «облегчённой» версии инструмента Deep Research, сделав продвинутые возможности ИИ-аналитики доступными для всех пользователей ChatGPT, включая тех, кто использует бесплатную версию. Этот шаг направлен на демократизацию доступа к исследовательским функциям на базе ИИ и одновременно помогает OpenAI контролировать операционные расходы.

Что такое Deep Research?

Deep Research — это функция, впервые представленная в феврале 2025 года. Она позволяет выполнять сложные многоступенчатые исследовательские задачи в интернете, анализируя и синтезируя данные из множества источников. Работая на базе модели OpenAI o3, инструмент способен за считанные минуты создавать комплексные отчёты, на которые в обычных условиях потребовались бы часы человеческой работы.

Новая облегчённая версия

Облегчённая версия Deep Research работает на модели o4-mini. Несмотря на более краткие ответы по сравнению с полной версией, OpenAI утверждает, что новая модель сохраняет сопоставимую глубину анализа и качество итогов. При этом использование облегчённой модели значительно дешевле для компании, что помогает снизить затраты на обработку большого объёма пользовательских запросов.

Доступ и ограничения использования

Теперь облегчённая версия Deep Research доступна всем пользователям ChatGPT, но с разными лимитами в зависимости от подписки:

  • Бесплатные пользователи: до 5 запросов в месяц через облегчённую версию.
  • Пользователи планов Plus и Team: 10 задач в месяц через полную версию плюс 15 задач через облегчённую версию.
  • Пользователи Pro: 125 задач в месяц как для полной, так и для облегчённой версии.

Корпоративные и образовательные пользователи: 10 задач в месяц через полную версию; доступ к облегчённой версии появится на следующей неделе.

При достижении лимита задач для полной версии ChatGPT автоматически переключается на облегчённую, чтобы сохранить доступ к функциям Deep Research без перебоев.

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