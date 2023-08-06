OpenAI опять усовершенствовали своего чатбота ChatGPT

OpenAI продолжает активно разрабатывать своего чат-бота с искусственным интеллектом, известного как ChatGPT. Последний этап обновлений, хотя и небольшой, но заметный, направлен на совершенствование пользовательского опыта и улучшение коммуникации с ботом.

Сегодня OpenAI объявила о важном обновлении, которое должно упростить начало работы с ChatGPT для пользователей. Теперь в пустом окне чата будут отображаться предлагаемые подсказки, чтобы помочь пользователям сформулировать идеи и начать беседу.

Виртуальный помощник также будет активно задавать вопросы и давать ответы, чтобы обеспечить более естественный и плавный ход диалога. Эти дополнительные функции позволят лучше имитировать человеческое общение, что уже было успешно применено в версии Microsoft Bing с поддержкой GPT, и теперь OpenAI решила применить это и в своем чат-боте. Это также поможет предотвратить случаи странных ответов со стороны бота, а также удерживать пользователей в более длительных и интересных разговорах.

Для подписчиков Plus, которые готовы платить $20 в месяц, OpenAI обещает полную интеграцию с более продвинутой моделью GPT-4. Ранее после выхода из системы, чат-боты возвращались к менее производительной версии GPT-3.5. Более старая модель работала быстрее, но она не так продвинута, как новая версия.

Компания также делает упор на улучшение функциональности своего сервиса подписок, добавляя новые возможности поверх GPT-4. Такие функциональные обновления доступны только для платных подписчиков, в то время как GPT 3.5 остается доступным без дополнительных функций.

Для опытных пользователей есть еще одно привлекательное обновление — теперь поддерживается загрузка нескольких файлов, что позволяет ChatGPT обобщать информацию из различных источников данных. Бета-версия интерпретатора кода позволяет программистам использовать возможности ChatGPT для анализа сложных кодовых баз.

Хотя возможности ChatGPT продолжают расширяться, на горизонте уже виднеется конкуренция. Bard и Claude AI представляют собой серьезных конкурентов в сфере чат-ботов. Интересно отметить, что Google также вложил средства в Anthropic, что указывает на стратегическую ориентированность. Кроме того, Meta недавно выпустила свою собственную версию LLM с открытым исходным кодом под названием LlaMA-2, которая обещает быть очень перспективной благодаря своей настраиваемости.

Третьи стороны также внесли свой вклад, улучшая возможности ChatGPT с помощью расширений для браузера, предоставляя специализированные подсказки и функциональность, выходящие за рамки стандартного интерфейса. Однако с течением времени интерес к этим расширениям немного снизился, поэтому новые обновления могут стать хорошим пополнением для OpenAI.

В то время как ChatGPT продолжает совершенствоваться и улучшаться, он остается чат-ботом, который еще предстоит доработать, особенно с точки зрения точности и прозрачности. Однако с учетом активного развития функциональности OpenAI этот виртуальный помощник может в будущем стать настолько естественным в общении, что будет сравним с общением с реальным человеком.