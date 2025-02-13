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OpenAI обновила правила поведения для своего ИИ

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Компания OpenAI представила обновленную версию документа «Спецификация моделей», который теперь доступен для бесплатного использования и изменения. Новый документ насчитывает 63 страницы, в отличие от предыдущей версии, которая содержала всего 10 страниц.

В этом документе даны рекомендации о том, как модели искусственного интеллекта должны обрабатывать запросы и реагировать на настройки пользователей.

Главные принципы спецификации — настраиваемость, прозрачность и «интеллектуальная свобода», позволяющая пользователям свободно обсуждать различные темы. Также в документе упоминаются недавние этические проблемы в сфере ИИ.

OpenAI привела примеры правильных и неправильных ответов, подчеркивая, что модели не должны нарушать авторские права или способствовать вредным действиям. Теперь ИИ должен активно участвовать в обсуждениях, предлагая обоснованные ответы.

Документ также решает проблему «подхалимства ИИ», требуя от моделей давать честную обратную связь и конструктивную критику. Принятые нормы устанавливают четкий порядок приоритетов в инструкциях.

Спецификация доступна под лицензией Creative Commons Zero, что дает возможность свободного использования и редактирования.

Хотя изменения в продуктах OpenAI не произойдут мгновенно, новые модели будут постепенно соответствовать обновленным стандартам.

 

Источник: theverge

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