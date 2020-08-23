Опечатка привела к появлению 212-этажной башни в пригороде Мельбурна в Microsoft Flight Simulator

Недавно Microsoft Flight Simulator обнаружил ошибку, из-за которой на изображении тихого пригородного района Мельбурна появилась гигантская 212-этажная башня.

Поскольку программа гордится тем, что она чрезвычайно реалистична, появление вызвало настоящий переполох, и многие пользователи Flight Simulator поспешили выяснить, что же произошло. Проведя хорошую детективную работу, они обнаружили, что происшествие было результатом опечатки.

Оказывается, разработчик Asobo Studio строит свои ориентиры, используя данные из OpenStreetMap. Вроде как Википедия, но для карт это бесплатная карта мира с открытым исходным кодом, к которой каждый может добавлять детали.

В прошлом году пользователь по имени «nathanwright120» написал сообщение, в котором указывалось, что это одно здание в пригороде Фокнера в Мельбурне имеет 212 этажей вместо двух. Дальнейшие исследования вклада nathanwright120 показали, что правка была опечаткой, а не розыгрышем. Ошибка действительно была исправлена ​​другим пользователем OpenStreetMap, но явно не раньше, чем Flight Simulator использовал данные для своих чрезвычайно достоверных воспроизведений . Конечным результатом стала гигантская башня, которая появляется из ниоткуда и возвышается над Мельбурном.