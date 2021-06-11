ООО «АТГ» примет участие в выставке «СВЯЗЬ-2021»

ООО «АТГ», являющееся российским разработчиком оптических модулей приемопередатчиков (трансиверов) различных типоразмеров, с 15 по 17 июня 2021 г. примет участие в выставке «СВЯЗЬ-2021».

Посетители выставки «СВЯЗЬ-2021» будут иметь удовольствие убедиться в наличии у компании «АТГ» возможности измерять оптические характеристики модулей 100/200G (типоразмер QSFP28) при их наладке после сборки в процессе производства и при НИОКР.

За крайние два года ООО «АТГ» разработало несколько улучшенных моделей производимой продукции (модулей оптических трансиверов), благодаря усилиям руководства компании и наличию в штате высококвалифицированных специалистов-разработчиков. На выставке можно будет пообщаться с некоторыми из них.

Приглашаем Вас посетить наш стенд No 21D68.

Генеральный директор Кузьменков В.В.