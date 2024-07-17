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Онлайн-платформа «Авито» запустила новый сервис закупок для бизнеса

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Популярный онлайн-платформа Авито вносит изменения в правила закупок, предлагая новый сервис для малого и среднего бизнеса под названием «Запрос коммерческих предложений».

Онлайн-платформа «Авито» запустила новый сервис закупок для бизнеса

Об этом рассказали в пресс-службе Авито, отметив, что новый сервис предоставляет больше возможностей для индивидуальных предпринимателей и компаний, позволяя им проводить закупки более эффективно. Он доступен в разделе «Оборудование для бизнеса» на платформе Авито.

Чтобы создать запрос, покупатель должен указать требуемые характеристики товара и срок сбора заявок. Затем Авито предоставит предложения от разных поставщиков в удобной общей таблице.

Важно отметить, что запросы будут проводиться среди надежных поставщиков с хорошей репутацией. В начальной стадии этот сервис будет доступен для всех пользователей бесплатно.

В будущем планируется объединить предложения из разделов «Авито Товары» и «Авито Услуг» в рамках этого сервиса. К 2025 году планируется расширить его на другие виды товаров и услуг.

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