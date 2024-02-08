Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» предложил незрячим уже больше 60 фильмов

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» продолжает стремительно развиваться и сделал важный шаг в обеспечении доступности для незрячих пользователей.

В пресс-службе платформы объявили, что был добавлен сервис тифлокомментариев к фильмам и сериалам, а также проведена адаптация сервиса для незрячих пользователей.

Теперь незрячим пользователям «Кинопоиска» доступны все ключевые функции, включая воспроизведение видео, просмотр информации о фильме или сериале, а также подборки на главной странице. Платформа уже предлагает более 60 фильмов и сериалов с тифлокомментариями, а все будущие оригинальные проекты также будут выходить с такой поддержкой.

Сейчас тифлокомментарии доступны в веб-версии «Кинопоиска» и в Android-приложении, а в скором времени будет добавлена поддержка и для iOS.