Онкологи провели обзор рекомендаций по снижению рисков от гаджетов

Специалисты Минздрава России предупреждают о факторах, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, чтобы сохранить здоровье.

Кроме того, эксперты настоятельно советуют регулярно проходить медицинские осмотры, придерживаться принципов здорового питания, уделять внимание физической активности и избегать чрезмерных нагрузок на работе.

Отдельное внимание врачи уделяют источникам постоянного излучения. Онкологи рекомендуют минимизировать использование электроприборов, мобильных телефонов, компьютеров и находиться на безопасном расстоянии от линий электропередач, чтобы уменьшить возможные риски.

Профилактика и своевременная забота о здоровье, по мнению специалистов, остаются основными мерами в борьбе с онкологическими заболеваниями.