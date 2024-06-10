Онколог заявил о возможном развитии раке мозга у детей из-за мобильников

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявляет о возможном риске развития рака мозга у детей, которые чрезмерно используют мобильные телефоны.

Хотя прямых признаков этого пока не обнаружено, он отмечает, что длительное и постоянное использование электронных устройств может вызывать физические и психические проблемы.

Евгений Черемушкин подчеркивает, что современные телефоны, телевизоры и другие электронные устройства прошли испытания и соответствуют стандартам безопасности.

Однако он также призывает к осознанному использованию электроники, особенно в отношении детей, и рекомендует ограничивать время, проведенное перед экранами.

Пока научное сообщество не выявило прямых связей между использованием мобильных телефонов и раком мозга у детей. Однако, данное предупреждение от врача-онколога напоминает о необходимости разумного подхода к использованию технологий и обеспечении здорового образа жизни для детей.