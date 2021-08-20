OnePlus объявила, что компания ищет добровольцев, владеющих смартфоном OnePlus 9 или OnePlus 9 Pro, чтобы присоединиться к ее программе закрытого бета-тестирования, чтобы помочь в тестировании новых функций OxygenOS.

На форуме OnePlus модератор добавил, что участник будет частью секретной «элитной команды членов сообщества OnePlus», поскольку они тестируют «сборки и функции за несколько недель или даже месяцев до того, как они будут опубликованы».

Требование иметь право на участие в программе гласит, что помимо владения новейшим премиальным смартфоном от бренда также необходимо быть активным участником сообщества OnePlus, предоставлять обратную связь непосредственно команде OnePlus через Telegram, а также подписывать NDA (Соглашение о неразглашении) с компанией.

Хотя компания этим не ограничивается, объявление, скорее всего, касается тестирования функций грядущей OxygenOS 12 на базе операционной системы Android 12, анонсированной Google пару месяцев назад.

Источник — Astera.