OnePlus запускает версию своего смартфона Nord 2 Pac-Man

Он поставляется с индивидуальными обложками, обоями и даже держателем для смартфона в стиле Lego.

OnePlus известен своими специальными телефонами, и теперь он создает еще один для своего последнего смартфона Nord 2 5G — но на этот раз он переходит от культовых автомобилей к культовым видеоиграм. Компания представила издание OnePlus Nord 2 x Pac-Man с индивидуальными обложками, тематическими обоями и даже держателем для смартфона в стиле Lego.

На задней панели телефона есть пленка с небольшим логотипом Pac-Man, и она даже светится в темноте, показывая лабиринт. Также есть полупрозрачный тематический футляр с изображением Пакмена и его врагов Инки, Блинки, Пинки и Клайда. после включения вы получаете один из восьми обоев в стиле Pac-Man, а также анимацию зарядки в стиле Pac-Man, переработанные ретро-значки / звуки уведомлений и многое другое. Коробка также оформлена в стиле Pac-Man.

Если он также поставляется с подставкой для Pac-Man в стиле Lego, которую вы строите сами, при условии, что вы заказываете ее непосредственно в OnePlus. Наконец, он включает предустановленную версию игры Pac-Man 256 2015 года (бесплатную).

В остальном это тот же OnePlus Nord 2, который мы недавно пробовали, в комплекте с 6,43-дюймовым OLED-дисплеем 1080 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1200-AI и аккумулятором емкостью 4500 мАч, 65 Вт с быстрой зарядкой. На задней панели вы найдете тройную камеру с 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокой и 2-мегапиксельной монохромной камерой.