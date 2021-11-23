OnePlus запатентовала складной телефон с выдвижной кнопкой для блокировки положения

Недавно обнаруженный патент на OnePlus показал, что техническая компания, вероятно, работает над складным смартфоном с двумя петлями, которые можно заблокировать с помощью удобного слайдера. Устройство с тремя дисплеями кажется первым от OnePlus среди нововведений, которые были сделаны в области складных дисплеев. Samsung , Huawei и Xiaomi в настоящее время являются лидерами в области технологий складных дисплеев, в то время как другие OEM-производители также добиваются успехов в этой области.

Патент относится к складному телефону с тремя частями дисплея, изобретенному Гао Яном, а патентный документ озаглавлен: «Мобильный терминал». Считается, что патентный документ был подан в Китае в 2020 году и был опубликован в июле 2021 года. Теперь он включен в глобальный репозиторий патентов в базе данных Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (WIPO). Таким образом, документация ВОИС дает OnePlus печать одобрения и защиты заявленной запатентованной технологии.

Некоторые потрясающие рендеры смартфона OnePlus Tri-Fold, основанные на запатентованных изображениях, также были выпущены Technizo Concept. Устройство можно складывать по-разному, открывая интересные возможности для большего количества пользовательских приложений устройства. Он может работать не только как смартфон, но и как большой планшет. Универсальный дизайн сопряжен с множеством проблем, и будет интересно увидеть дебют инновационного складываемого втрое смартфона OnePlus. Еще неизвестно, как будет выглядеть реальное устройство, поскольку оно мало похоже на нынешние складные конструкции втрое.

Источник — Astera.