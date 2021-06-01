Умные часы OnePlus Watch получили уникальные циферблаты и более 110 режимов тренировок

OnePlus представила OnePlus Watch как свои первые умные часы на мероприятии по запуску серии OnePlus 9 в конце марта. С тех пор компания выпустила два обновления прошивки и представила два ограниченных выпуска . Теперь, спустя более двух месяцев с момента своего дебюта, носимое устройство получает третье обновление прошивки.

OnePlus выпускает новое обновление для OnePlus Watch, которое увеличивает версию прошивки до B.52. Это обновление содержит новые функции, которые могут улучшить впечатление от умных часов, особенно с точки зрения фитнеса.

Согласно официальному журналу изменений , обновление прошивки OnePlus Watch B.52 добавляет несколько режимов тренировки. С новыми дополнениями бренд утверждает, что общее количество режимов тренировок на этих умных часах превышает 110. Кроме того, носимое устройство также имеет функцию бега на марафоне.

Наконец, что наиболее важно, это обновление также добавляет функцию циферблата AI Outfit, которая есть на часах OPPO Watch . Эта функция создает циферблаты на основе изображения одежды пользователя.

Чтобы установить это обновление, необходимо загрузить последнюю доступную версию приложения Oneplus Health из Google Play Store. Кроме того, OnePlus рекомендует использовать на OnePlus Watch не менее 40% заряда батареи перед обновлением.

Источник — Astera.