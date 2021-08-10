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OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition скоро появится в Индии

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OnePlus представила ограниченную серию часов OnePlus в тематике Гарри Поттера в конце мероприятия по запуску серии OnePlus 9. Разбор APK приложения OnePlus Health также подтвердил существование этих умных часов. Спустя почти три месяца надежный специалист говорит, что это устройство скоро появится в Индии.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition скоро появится в Индии

По словам Ишана Агарвала (через 91Mobiles), OnePlus запустит ограниченную серию OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition в Индии в ближайшие недели. К сожалению, источник информации не называет точную дату запуска. В любом случае, поскольку OnePlus скоро выпустит эти часы, можно ожидать, что бренд начнет сообщать информацию о них в социальных сетях.

Ожидается, что предстоящие часы OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition будут идентичны обычным часам OnePlus Watch с точки зрения функций и технических характеристик. Он может отличаться только внешним видом и пользовательским интерфейсом.

Согласно разборке APK, умные часы будут поставляться с шестью эксклюзивными циферблатами, посвященными школе чародейства и волшебства Хогвартс. Два циферблата будут демонстрировать Хогвартс и его печать. Принимая во внимание, что оставшиеся четыре будут щеголять печатями четырех факультетов Хогвартса, а именно Гриффиндора, Слизерина, Пуффендуя и Когтеврана.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition станет третьим специальным изданием OnePlus Watch после OnePlus Watch Cobalt Limited Edition и OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Источник — Astera.

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