OnePlus Watch Cobalt Limited Edition поступит в продажу в Индии 16 июля

Ранее сегодня OnePlus объявила, что в конце этого месяца запустит свои умные часы OnePlus Watch Cobalt Limited Edition в Индии. Носимые устройства — это специальная версия умных часов компании, которые уже доступны в стране.

Новый Cobalt Limited Edition поставляется с уникальным циферблатом и специально обработанным стеклом, которое имеет рейтинг 9 по шкале Мооса за повышенную яркость и исключительную устойчивость к царапинам. Кроме того, корпус устройства также был изготовлен из «кобальтового сплава, особого гипоаллергенного материала, который в два раза тверже и устойчивее к коррозии, чем традиционная нержавеющая сталь». Носимое устройство предлагает пользователям до 14 дней автономной работы и поддержку быстрой зарядки.

Он также поддерживает 110 типов тренировок и степень водонепроницаемости 5ATM и IP68. Новый Cobalt Limited Edition будет доступен в Индии по цене 19 999 индийских рупий (примерно 267 долларов США) и может быть приобретен на официальном веб-сайте бренда, в его официальном приложении Store и даже в физических розничных магазинах. Для желающих продажи носимых устройств начнутся 16 июля 2021 года.

Тем не менее, клиенты могут предварительно забронировать часы на OnePlus.in и в приложении OnePlus Store за 1000 индийских рупий. Предварительное бронирование осуществляется с 7 по 10 июля. Китайский производитель смартфонов также предлагает определенные банковские предложения в Индии с HDFC Band. Карты и транзакции EMI предлагают скидку в 1000 индийских рупий, в то время как избранные пользователи карт American Express могут воспользоваться 5-процентным банком наличными.

Источник — Astera.