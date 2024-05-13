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OnePlus выпустит топовый смартфон Ace 3 Pro с двумя батареями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

OnePlus готовит новое дополнение к своей линейке смартфонов Ace 3 — модель Ace 3 Pro. По информации надежного источника Digital Chat Station (DCS), новинка будет отличаться важной особенностью — двухэлементным аккумулятором с общей емкостью 5940 мАч.

Несмотря на это, ожидается, что OnePlus указывает типичную емкость как 6100 мАч для маркетинговых целей, чтобы сделать Ace 3 Pro смартфоном с самым большим аккумулятором в линейке.

Предыдущие данные от DCS также подтвердили наличие OLED-дисплея с разрешением 1,5 К в Ace 3 Pro. Внутри ожидается мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Также возможна версия с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x.

Пока нет подробностей о камере, но предполагается, что в ней будет основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890, такой же, как в OnePlus Ace 3 / 12R.

Относительно дизайна, Ace 3 Pro будет иметь премиальный вид с металлическими боковыми рамками и стеклянной задней панелью. DCS также отметил, что дизайн телефона будет отличаться от существующих флагманов OnePlus.

Пока нет точных данных о дате выпуска Ace 3 Pro. Впрочем, и неясно, будет ли телефон представлен на мировом рынке или останется эксклюзивом для Китая, как его предшественник Ace 2 Pro.

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