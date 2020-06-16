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OnePlus выпустит смартфон Nord с Snapdragon 765 и квадрокамерой

16.06.2020 17:20

Источники выяснили, что компания OnePlus готовит новую модель смартфона. OnePlus выпустит смартфон Nord с Snapdragon 765 и квадрокамерой
Уже раскрыто его название и некоторые характеристики. Как выяснили инсайдеры, OnePlus выпустит смартфон Nord с Snapdragon 765 и квадрокамерой.

Также стоит отметить, что этот смартфон проходил под названиями OnePlus 8 Lite и OnePlus Z. Предполагается, что в основной камере будет главный датчик на 48 Мп, а помогать ему будут сенсоры на 16 и 2 Мп.

Разрешение четвертого датчика пока неизвестно. Возможно это будет датчик измерения глубины сцены или камера с телеобъективом.

Что касается других данных, то аппарату приписывают экран диагональю 6,4 дюйма, выполненный по технологии OLED.

Частота обновления составит 90 Гц. Для аппарата предложат 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge. О сроках выхода смартфона и его цене информации пока нет.

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