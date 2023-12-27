Главная » Новости

OnePlus выпустила стабильное обновление для OnePlus Nord 2T в Индии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

OnePlus Nord 2T получает долгожданное стабильное обновление OxygenOS 14. Вначале оно будет доступно пользователям, которые участвовали в закрытой и открытой бета-версиях, а затем будет выпущено для более широкой аудитории.

Это обновление, обозначенное версией CPH2401_14.0.0.200(EX01) для региона IN, вносит значительные улучшения в пользовательский опыт.

Функция Smart Efficiency облегчает передачу контента между приложениями и устройствами с помощью перетаскивания. Функция Shelf улучшает связь между устройствами, предлагая рекомендации виджетов.

В плане безопасности и конфиденциальности OxygenOS 14 представляет лучшее управление разрешениями на фото и видео. Оптимизация производительности также является одним из приоритетов, улучшая стабильность системы, скорость запуска приложений и плавность анимации.

Особенностью OxygenOS 14 является обновление Aquamorphic Design, которое улучшает визуальный опыт с помощью более мягкой и ясной цветовой палитры. Обновление также включает рингтоны в стиле Aquamorphic, обновленные звуки системных уведомлений и более плавные анимации.

Обновление уже стало доступно для пользователей в Индии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.