OnePlus выпустила стабильное обновление для OnePlus Nord 2T в Индии

OnePlus Nord 2T получает долгожданное стабильное обновление OxygenOS 14. Вначале оно будет доступно пользователям, которые участвовали в закрытой и открытой бета-версиях, а затем будет выпущено для более широкой аудитории.

Это обновление, обозначенное версией CPH2401_14.0.0.200(EX01) для региона IN, вносит значительные улучшения в пользовательский опыт.

Функция Smart Efficiency облегчает передачу контента между приложениями и устройствами с помощью перетаскивания. Функция Shelf улучшает связь между устройствами, предлагая рекомендации виджетов.

В плане безопасности и конфиденциальности OxygenOS 14 представляет лучшее управление разрешениями на фото и видео. Оптимизация производительности также является одним из приоритетов, улучшая стабильность системы, скорость запуска приложений и плавность анимации.

Особенностью OxygenOS 14 является обновление Aquamorphic Design, которое улучшает визуальный опыт с помощью более мягкой и ясной цветовой палитры. Обновление также включает рингтоны в стиле Aquamorphic, обновленные звуки системных уведомлений и более плавные анимации.

Обновление уже стало доступно для пользователей в Индии.