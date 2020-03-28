Новые аппараты от производителя выйдут наряду с флагманскими OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Последние готовятся к презентации и о них регулярно появляются подробности. Но как выяснилось, компания готовит к выходу новые модели.

Как стало известно, OnePlus возродит серию бюджетных смартфонов OnePlus X. В частности, представители компании заявили, что хотят обновить устройства OnePlus X и начать их продажи с новым названием.

Есть предположение, что новинкой станет OnePlus 8 Lite, упоминания о котором уже появлялись в Сети.

Более того, этой модели приписывают процессор MediaTek Dimensity 1000, камеру на задней панели с тремя модулями, AMOLED-экран и ценник около 450 евро. Другие подробности о проекте пока неизвестны.