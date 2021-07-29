OnePlus продемонстрировал значительный рост во втором квартале этого года. Хотя в этот период компания продемонстрировала стремительный рост, она даже возглавила рынок смартфонов премиум-класса в Индии.

Новость поступила из Counterpoint Research, согласно которой китайский производитель смартфонов продемонстрировал колоссальный рост на 200 процентов в годовом исчислении во втором квартале 2021 года. Хотя в июньском квартале этого года он продемонстрировал взрывной рост, ему даже удалось обеспечить доминирующее положение на рынке в 34 процента. доля в сегменте телефонов премиум-класса в Индии. За это время компания также стала лидером 5G в сегменте смартфонов премиум-класса 5G в Индии с 48-процентной долей рынка.

В отчете добавлено, что успех OnePlus в регионе можно объяснить его последовательными усилиями «поднимать планку» с каждой новой флагманской линейкой. Компания запустила свою последнюю серию OnePlus 9 еще в марте 2021 года. Линейка включала топовую модель Pro вместе с базовой и более доступный флагманский вариант, который имел большой успех в регионе. Модельный ряд был очень положительно воспринят в Индии, что также способствовало его более чем 200-процентному росту в годовом исчислении во втором квартале 2021 года.

Примечательно, что OnePlus 9R был самым продаваемым устройством в сегменте смартфонов премиум-класса в Индии, занимая 25% рынка. Затем последовали OnePlus 9 и 9 Pro. Другими словами, вся линейка бренда 2021 года заняла три верхних места в этом сегменте, а модели более высокого класса даже вошли в тройку самых продаваемых смартфонов в сегменте ультра-премиум.

Источник — Astera.