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OnePlus станет суббрендом Oppo

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Ранее в этом месяце стало известно, что OnePlus будет объединяться с Oppo, хотя не сообщалось, насколько тесно эти две компании будут интегрироваться. Теперь просочившаяся записка гласит, что первый станет суббрендом второго.

OnePlus станет суббрендом Oppo

В твите известного информатора была опубликована просочившаяся служебная записка, предназначенная для PR-команды OnePlus. В нем объясняется интеграция двух компаний, утверждается, что «с интеграцией OnePlus становится брендом внутри Oppo, однако продолжит функционировать как независимая организация». В меморандуме также добавляется, что генеральный директор Пит Лау станет главным продуктовым директором Oppo, а также будет отвечать за продуктовые стратегии для обоих китайских брендов смартфонов.

Другими словами, меморандум в основном подтвердил, что OnePlus станет частью Oppo. В нем говорится, что «благодаря слиянию обеих фирм у нас будет больше ресурсов для создания еще более качественных продуктов. Это также позволит нам повысить эффективность нашей деятельности». На данный момент отделы исследований и разработок обоих вендоров уже объединены, и интеграция между обеими фирмами будет расти, чтобы оптимизировать повседневный бизнес в соответствии с TheVerge.

Источник — Astera.

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