OnePlus сообщила, что инцидент с OnePlus Nord 2 Blast был подделкой

Ранее в этом месяце пользователь Twitter по имени Анкур Шарма поделился изображениями своего сгоревшего смартфона OnePlus Nord 2. Вскоре после твита OnePlus любезно ответил пользователю, помогая ему в дальнейших делах. Китайский производитель также сообщил, что взрыв произошел исключительно из-за внешних факторов и производственных дефектов не было.

Буквально вчера другой пользователь Twitter по имени Шубхам Шривастава поделился, что блок OnePlus Nord 2 взорвался. Но, к счастью, никакого вреда это не причинило. Теперь OnePlus официально подтвердил, что второй инцидент, о котором сообщила Шривастава, был фальшивкой.

«Ранее сегодня мы были уведомлены в Твиттере о предполагаемом случае взрыва OnePlus Nord 2. Мы всегда очень серьезно относимся к таким заявлениям и немедленно изучаем каждое из них, чтобы сначала проверить законность заявления. Во время нашего разговора с этим человеком мы смогли подтвердить, что этот предполагаемый случай был ложным и никоим образом не касался какого-либо продукта OnePlus. Все продукты OnePlus проходят тщательные испытания на качество и безопасность, чтобы гарантировать, что они соответствуют ведущим отраслевым стандартам и безопасны в использовании», — заявил OnePlus.

«Мы также соблюдаем строгие внутренние процессы, чтобы обеспечить здоровье и безопасность наших пользователей, а также защитить репутацию нашего бренда. Мы призываем общественность проявлять сдержанность при оценке непроверенных обвинений, подобных этому».

Хотя второй инцидент был фальшивым, первый случай взрыва все еще остается правдой. Также стоит отметить, что таким взрывам подверглись несколько других телефонов крупных брендов. Либо из-за проблем с аккумулятором, либо из-за производственных дефектов.

Источник — Astera.