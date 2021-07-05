OnePlus скоро может войти в категорию планшетов

Рынок планшетов Android стремительно сокращался в течение последних нескольких лет. Однако из-за глобальной пандемии COVID-19 спрос на них резко вырос, поскольку люди продолжают свою работу и получают образование из дома. В результате ожидается, что старые производители планшетов, такие как Xiaomi, вернутся во второй половине 2021 года. Также сообщается, что в этот сегмент войдут новые игроки. Последним брендом, который, как ожидается, выпустит планшеты в ближайшем будущем, является OnePlus.

OnePlus является частью OPLUS, в которую входят OPPO и realme. Сообщается, что последние два бренда будут выпускать планшеты в течение нескольких месяцев. Фактически, Realme даже подтвердила, что их первый планшет будет называться Realme Pad.

Теперь совершенно неожиданно заявка на товарный знак EUIPO, поданная OnePlus, показывает, что ее планшеты могут продаваться как OnePlus Pad. К сожалению, в листинге больше ничего не говорится.

Поскольку OnePlus теперь является суббрендом OPPO, мы можем ожидать, что планшеты этих трех брендов будут так или иначе идентичны. Они могут использовать обычную вилку ColorOS, разработанную специально для планшетов. Однако они могут поставляться с некоторыми дополнительными функциями, чтобы отличаться друг от друга.

Долгие годы не было хороших планшетов на Android в бюджетном и среднем сегментах. В этом году Lenovo показала нам, что компании могут производить доступные планшеты, такие как Xiaoxin Pad Pro 2021, с высокими характеристиками.

Источник — Astera.