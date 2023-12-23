OnePlus работает над Ace 3V с чипом Snapdragon 7 Gen 3

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания OnePlus в настоящее время разрабатывает смартфон под названием OnePlus Ace 3v.

Предполагается, что устройство будет оснащено AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и использовать 4-нанометровую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной тактовой частотой до 2,63 ГГц. Пока нет информации о других характеристиках, ориентировочной цене или дате выхода данного устройства.

Ранее было сообщено, что OnePlus Ace 3 будет иметь 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2480х1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и будет доступен с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Также ожидается тройная основная камера с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камера с разрешением 16 Мп, аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт.