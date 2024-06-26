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OnePlus презентовала новый среднебюджетный Nord CE4 Lite

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания OnePlus представила свой новый смартфон OnePlus Nord CE4 Lite, который является доступным вариантом для среднебюджетного сегмента.

OnePlus презентовала новый среднебюджетный Nord CE4 Lite

Дисплей смартфона представлен AMOLED-панелью диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400×1080 пикселей. Он обладает частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2100 нит, а также способен обеспечить точную реакцию сенсора на касание даже влажными пальцами.

OnePlus Nord CE4 Lite работает на процессоре Snapdragon 695 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Кроме того, имеется возможность расширения памяти с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Основная камера устройства оснащена главным сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и датчиком глубины резкости на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

OnePlus презентовала новый среднебюджетный Nord CE4 Lite

Аккумулятор смартфона имеет емкость 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 ватт. Также OnePlus Nord CE4 Lite оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, стереодинамики, а также модули Wi-Fi 6 и 5G для быстрого и стабильного подключения.

Смартфон OnePlus Nord CE4 Lite будет доступен для покупки с 27 июня. Цена новинки составит $239 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить $275.

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