Главная » Новости

OnePlus прекращает выпуск оригинального OnePlus Nord в Индии

На чтение 1 мин Просмотров 128 Опубликовано

OnePlus Nord был запущен в прошлом году как первый смартфон среднего класса со времен OnePlus X. Вскоре за ним последовал ряд еще более дешевых телефонов серии OnePlus Nord. Поскольку преемник этого телефона под названием OnePlus Nord 2 должен дебютировать сегодня же, компания, похоже, прекратила выпуск оригинальной модели.

OnePlus прекращает выпуск оригинального OnePlus Nord в Индии

OnePlus Nord не был доступен для покупки даже до запуска OnePlus Nord CE 5G в прошлом месяце. Поэтому неудивительно, что в Индии производство этого телефона прекращено.

Согласно отчету, устройство больше не продается как в офлайн, так и в онлайн-каналах. Это имеет смысл, поскольку, по слухам, грядущий OnePlus Nord 2 будет иметь идентичный ценник.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов