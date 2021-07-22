OnePlus прекращает выпуск оригинального OnePlus Nord в Индии

OnePlus Nord был запущен в прошлом году как первый смартфон среднего класса со времен OnePlus X. Вскоре за ним последовал ряд еще более дешевых телефонов серии OnePlus Nord. Поскольку преемник этого телефона под названием OnePlus Nord 2 должен дебютировать сегодня же, компания, похоже, прекратила выпуск оригинальной модели.

OnePlus Nord не был доступен для покупки даже до запуска OnePlus Nord CE 5G в прошлом месяце. Поэтому неудивительно, что в Индии производство этого телефона прекращено.

Согласно отчету, устройство больше не продается как в офлайн, так и в онлайн-каналах. Это имеет смысл, поскольку, по слухам, грядущий OnePlus Nord 2 будет иметь идентичный ценник.

Источник — Astera.