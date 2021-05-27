OnePlus представит 10 июня доступные смартфоны линейки Nord

Компания OnePlus намерена выпустить линейку смартфонов, которые окажутся дешевле, чем флагманские аппараты OnePlus 9.

Недорогие устройства будут официально представлены 10 июня, некоторые из моделей будет представлены только для отдельных рынков.

Так, одной из моделей станет OnePlus Nord CE 5G (Core Edition), который по сути является обновленным вариантом прошлогоднего Nord.

Этот аппарат выйдет на рынок Европы и Индии, тогда как версия OnePlus Nord N200 5G будет доступна только для жителей Канады и США.

Подробности о новинках пока не раскрываются. Из названий понятно, что оба аппарата получили поддержку сетей пятого поколения.