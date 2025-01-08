OnePlus 13R с батареей 6000 мАч и Snapdragon 8 Gen 3 оценили от 54 тыс. рублей

Компания OnePlus анонсировала новый смартфон OnePlus 13R, который стал первым субфлагманом с телефото-объективом и аккумулятором на 6000 мАч.

Он оснащен 50-мегапиксельной камерой Samsung для портретной съемки и поддерживает 4-кратный оптический зум, хотя не имеет оптической стабилизации.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность. Смартфон имеет большой OLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма и поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Батарея поддерживает быструю зарядку SuperVOOC на 80 Вт, позволяя зарядить устройство от 1 до 100% всего за 52 минуты.

OnePlus 13R также отличается защитой от воды и пыли по стандарту IP65 и новыми функциями для работы с мокрыми руками или в перчатках.

Цена на модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной составляет 42 999 рупий (около 53 800 рублей), а версия с 16 ГБ и 512 ГБ — 49 999 рупий (около 62 500 рублей).